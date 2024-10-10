Українцям нагадали терміни ревакцинації від коронавірусу: хто в зоні ризику

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пройшов пік захворюваності, спричиненої субваріантом коронавірусу FLiRT. У МОЗ зазначають, що COVID-19, подібно до грипу, залишиться в нашому житті і продовжить циркулювати серед населення. Однак зростання захворюваності, викликане субваріантом FLiRT, вже зійшло на ні. Більшість випадків госпіталізації зафіксовано серед пацієнтів віком від 60 років, які не прищепилися. Тому для цієї категорії громадян важливо вакцинуватись.

Також вчені попереджають про поширення нового варіанту COVID-19, відомого як XEC. Цей штам вже зафіксований у ряді країн, включаючи Німеччину, Велику Британію, США, Данію та інші.