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Украинцам напомнили сроки ревакцинации от коронавируса: кто в зоне риска

Фото: украинцам напомнили про необходимость ревакцинация от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В начале октября в Украине традиционно начинается эпидемический сезон. Поэтому украинцам напоминают о необходимости своевременной вакцинации, в частности против COVID-19.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook Минздрав Украины.

По данным Минздрава, ежегодно в стране фиксируют около 5 миллионов случаев инфекционных заболеваний, среди которых большинство составляют грипп, COVID-19 и ОРВИ. Вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от этих болезней. Также Министерство здравоохранения подчеркивает значимость ревакцинации против COVID-19 для поддержания высокого уровня иммунитета.

Кому необходима ревакцинация от COVID-19

Через 6-12 месяцев после первичной вакцинации дополнительную дозу следует получить людям из группы риска:

  • беременным женщинам,
  • лицам старше 60 лет,
  • взрослым и детям с хроническими заболеваниями,
  • представителям профессий с повышенным риском (медики, учителя, военные).

 

Напоминаем, ранее сообщалось,что в Украине прошел пик заболеваемости, вызванной субвариантом коронавируса FLiRT. В Минздраве отмечают, что COVID-19, подобно гриппу, останется в нашей жизни и продолжит циркулировать среди населения. Однако рост заболеваемости, вызванный субвариантом FLiRT, уже сошел на нет. Большинство случаев госпитализации зафиксировано среди пациентов старше 60 лет, которые не привившихся. Поэтому для этой категории граждан важно вакцинироваться.

Так же ученые предупреждают о распространении нового варианта COVID-19, известного как XEC. Этот штамм уже зафиксирован в ряде стран, включая Германию, Великобританию, США, Данию и другие.

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