Рівень COVID-госпіталізацій сьогодні перевищено лише в одній області, - Степанов
В Україні рівень госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 та завантаженості ліжок з киснем наразі перевищує встановлені норми лише в Донецькій області. Цей показник там досягає 69%.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"Рівень госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем перевищує встановлені норми лише в одній області - Донецькій області, де він складає 69%", - сказав міністр.
За його словами, решта областей демонструють стійку тенденцію до зниження рівня госпіталізацій і завантаженості ліжок з киснем.
Загалом по Україні цей показник складає 52%.
Степанов також повідомив, Україна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі пандемії коронавірусу. Про це свідчать основні епідеміологічні показники. Він зазначив, що за минулий тиждень кількість захворілих зменшилася з 92 тисяч до 77 тисяч у порівнянні із позаминулим тижнем.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 квітня, підтвердили ще 7915 нових випадків коронавірусу. При цьому одужав 17 391 пацієнт.
За добу госпіталізували 1650 осіб, а також підтвердили 432 летальних випадки.
З початку пандемії в Україні захворіли 2 млн 38 тисяч 248 осіб, одужали - 1 млн 596 тисяч 829, летальних випадків - 42 950. Активними хворими залишаються 398 469 пацієнтів.