Уровень COVID-госпитализаций и смертей самый высокий среди невакцинированных, - ВОЗ

Госпитализация и смертность от коронавируса во всем мире в большей степени коснулась людей, которые не были вакцинированы от вируса. Об этом заявила эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По ее словам, согласно данным, предоставленным странами, больше всего людей, которые умирают и попадают в больницы - это люди, не прошедшие вакцинацию от коронавируса.

"Уровень госпитализации и смертности на сегодняшний день самый высокий среди тех, кто не был вакцинирован", - сказала Керхове.

Также она отметила, что в результате дезинформации и заблуждений, которые часто распространяются в Интернете относительно коронавируса, умирают люди.

"У нас все еще есть группы людей, которые не вакцинированы, либо потому, что у них нет доступа (к вакцинам), либо потому, что они отказываются или не могут быть вакцинированы, и мы все еще можем наблюдать вспышки эпидемии", - отметила она.

Керхове предупредила, что если коронавирус не будет под контролем, то он никуда не денется.