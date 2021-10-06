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Уровень COVID-госпитализаций и смертей самый высокий среди невакцинированных, - ВОЗ

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Швейцария , Среда 06 октября 2021 07:43
Уровень COVID-госпитализаций и смертей самый высокий среди невакцинированных, - ВОЗ Фото: в ВОЗ предупредили, что смертность самая высокая у невакцинированных (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Госпитализация и смертность от коронавируса во всем мире в большей степени коснулась людей, которые не были вакцинированы от вируса. Об этом заявила эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По ее словам, согласно данным, предоставленным странами, больше всего людей, которые умирают и попадают в больницы - это люди, не прошедшие вакцинацию от коронавируса.

"Уровень госпитализации и смертности на сегодняшний день самый высокий среди тех, кто не был вакцинирован", - сказала Керхове.

Также она отметила, что в результате дезинформации и заблуждений, которые часто распространяются в Интернете относительно коронавируса, умирают люди.

"У нас все еще есть группы людей, которые не вакцинированы, либо потому, что у них нет доступа (к вакцинам), либо потому, что они отказываются или не могут быть вакцинированы, и мы все еще можем наблюдать вспышки эпидемии", - отметила она.

Керхове предупредила, что если коронавирус не будет под контролем, то он никуда не денется.

"Возможность искоренить вирус или даже уничтожить этот вирус на глобальном уровне была упущена с самого начала. Он был утерян, потому что мы не атаковали этот вирус на глобальном уровне настолько энергично, насколько это возможно", - заявила Керхове.

Напомним, что в ВОЗ не считают, что коронавирус уже под контролем. Это происходит потому, что люди ведут себя так, как будто вируса не существует.

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