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Уровень COVID-вакцинации в мире растет: обнародован рейтинг стран

Автор: Иванна Шовкун

В мире с каждым днем растет уровень вакцинации от коронавируса. Но есть страны, которые вообще не вакцинировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Самая успешная кампании вакцинации прошла в ОАЭ. Там прививки от COVID-19 получили 90% населения. Далее идут:

  • Португалия (87%),
  • Сингапур (86%),
  • Катар (85%),
  • Чили (84%),
  • Мальта (84%),
  • Куба (81%),
  • Южная Корея (80%),
  • Камбоджа (80%).

Страны, которые начали кампании по вакцинации из-за своего привилегированного доступа к вакцинам, теперь отстают. В Британии вакцинированы лишь 68% людей, в Израиле - 67%, а в США - 60%.

Бурунди и Демократическая Республика Конго являются наименее вакцинированными странами в мире, в них прививки получили менее 0,1% населения.

Эритрея и Северная Корея - единственные две страны, которые вообще не вакцинировались.

Напомним, гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ревакцинацию от коронавируса людям придется проходить ежегодно. А такая тенденция будет продолжаться в мире на протяжении многих лет.

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Вакцинация