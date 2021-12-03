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Рівень COVID-вакцинації у світі зростає: оприлюднено рейтинг країн

Автор: Іванна Шовкун

У світі щодня зростає рівень вакцинації від коронавірусу. Але є країни, які взагалі не вакцинувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Найуспішніша кампанії вакцинації пройшла в ОАЕ. Там щеплення від COVID-19 отримали 90% населення. Далі йдуть:

  • Португалія (87%),
  • Сінгапур (86%),
  • Катар (85%),
  • Чилі (84%),
  • Мальта (84%),
  • Куба (81%),
  • Південна Корея (80%),
  • Камбоджа (80%).

Країни, які розпочали кампанії з вакцинації через свій привілейований доступ до вакцин, тепер відстають. У Британії вакциновано лише 68% людей, в Ізраїлі - 67%, а у США - 60%.

Бурунді та Демократична Республіка Конго є найменш вакцинованими країнами у світі, в них щеплення отримали менше 0,1% населення.

Еритрея та Північна Корея - єдині дві країни, які взагалі не вакцинувалися.

Нагадаємо, гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що ревакцинацію від коронавірусу людям доведеться проходити щороку. А така тенденція продовжуватиметься у світі протягом багатьох років.

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Вакцинація