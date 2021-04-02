Уровень госпитализаций больных коронавирусом превышен в 22 областях

По состоянию на 2 апреля показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах. Красный уровень эпидемической опасности введен в 10 областях и Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья в Facebook.

Так, самый высокий показатель госпитализации в Хмельницкой области - 122,6 на 100 тысяч населения, в Житомирской - 117,9, в городе Киеве - 112,1, в Винницкой - 111,4, в Николаевской - 107,3 (при определенном показателе ≤60 на 100 тысяч населения).

По состоянию на 1 апреля самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Киеве - 83,8%, во Львовской и Николаевской областях - 71,3%, в Житомирской области - 70,9%, Киевской - 68,9% (при определенном показателе 65%).

По уровням эпидемической опасности распространения COVID-19 в Украине в 10 областях и Киеве - красный, в Херсонской - желтый, в других 13 областях - оранжевый.