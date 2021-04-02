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Уровень госпитализаций больных коронавирусом превышен в 22 областях

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 15:00
Уровень госпитализаций больных коронавирусом превышен в 22 областях Фото: медработники возле инфекционного отделения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на 2 апреля показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах. Красный уровень эпидемической опасности введен в 10 областях и Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья в Facebook.

Так, самый высокий показатель госпитализации в Хмельницкой области - 122,6 на 100 тысяч населения, в Житомирской - 117,9, в городе Киеве - 112,1, в Винницкой - 111,4, в Николаевской - 107,3 (при определенном показателе ≤60 на 100 тысяч населения).

По состоянию на 1 апреля самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Киеве - 83,8%, во Львовской и Николаевской областях - 71,3%, в Житомирской области - 70,9%, Киевской - 68,9% (при определенном показателе 65%).

По уровням эпидемической опасности распространения COVID-19 в Украине в 10 областях и Киеве - красный, в Херсонской - желтый, в других 13 областях - оранжевый.

Ранее сообщалось, что Донецкая область находится в шаге от "красной" зоны карантин - здесь уже два дня превышены сразу два показатели по COVID.

Напомним, в Украине с 1 апреля обновили два антирекорды по коронавирусу - обнаружили почти 20 тысяч новых случаев и подтвердили 433 смерти.

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