Показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищений у 22 областях

Станом на 2 квітня показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 22 регіонах. Червоний рівень епідемічної небезпеки запроваджений у 10 областях та Києві.

Про це повідомили у прес-службі Центру громадського здоров'я у Facebook.

Так, найвищий показник госпіталізації у Хмельницькій області - 122,6 на 100 тисяч населення, у Житомирській - 117,9, у місті Києві - 112,1, у Вінницькій - 111,4, у Миколаївській - 107,3 (при визначеному показнику ≤60 на 100 тисяч населення).

Станом на 1 квітня найвищий показник завантаженості ліжок із киснем у Києві - 83,8%, у Львівській і Миколаївській областях - 71,3%, у Житомирській області - 70,9%, Київській - 68,9% (при визначеному показнику 65%).

Щодо рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Україні, у 10 областях і Києві - червоний, у Херсонській - жовтий, у інших 13 областях - помаранчевий.