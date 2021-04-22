Усиленный карантин в Киевской области продлили до 30 апреля

В Киевской области продлили действие усиленного карантина из-за коронавируса. Такое решение было принято 22 апреля во время внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
Отмечается, что ситуация с заболеванием COVID-19 в области пока остается сложной. За последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне.
"Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю до 30 апреля", - говорится в сообщении.
Решением комиссии продлены карантинные мероприятия, введенные 2 апреля:
Кроме того, на территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня.
Напомним, правительство продлил карантин в Украине и режим чрезвычайной ситуации через коронавирус до 30 июня.
РБК-Украина писало, что на следующей неделе из "красной" зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.