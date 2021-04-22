Посилений карантин у Київській області продовжили до 30 квітня

У Київській області продовжили дію посиленого карантину через коронавірус. Таке рішення було прийнято 22 квітня під час позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС.
Зазначається, що ситуація із захворюванням на COVID-19 в області поки що залишається складною. За останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні.
"Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня", - йдеться в повідомленні.
Рішенням комісії продовжені карантинні заходи, запроваджені 2 квітня:
Крім того, на території області продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні і режим надзвичайної ситуації через коронавірус до 30 червня.
РБК-Україна писало, що наступного тижня з "червоної" зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.