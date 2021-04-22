Посилений карантин у Київській області продовжили до 30 квітня

Зазначається, що ситуація із захворюванням на COVID-19 в області поки що залишається складною. За останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні.

"Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня", - йдеться в повідомленні.

Рішенням комісії продовжені карантинні заходи, запроваджені 2 квітня:

рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території області продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.