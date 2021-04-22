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Ужесточат ли карантин в Украине на Пасху: ответ Минздрава

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 19:03
Ужесточат ли карантин в Украине на Пасху: ответ Минздрава Фото: усиливать карантин на Пасху не будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине не будут вводиться дополнительные карантинные ограничения из-за коронавируса на Пасху. Однако важно, чтобы празднование состоялось с соблюдением всех правил безопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр считает, что "расслабляться рано", несмотря на то, что пик пандемии пройден и даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в "желтую зону".

"Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил... Избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу. А церковь - создать все условия для безопасного посещения храмов верующими", - отметил Степанов.

РБК-Украина писало, что на следующей неделе могут значительно сократить "красную" зону карантина. По этой зоны могут выбыть пять областей и Киев.

Напомним, в Держспоживслужби говорили, что Киев может перейти из "красной" зоны карантина до майских праздников.

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