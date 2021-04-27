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Чи посилять карантин в Україні на Великдень: що рекомендує МОЗ

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 09:42
Чи посилять карантин в Україні на Великдень: що рекомендує МОЗ Фото: МОЗ опублікував ряд рекомендацій для релігійних закладів на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна 2 травня святкує Великдень. Міністерство охорони здоров'я України не планує вводити додаткові карантинні обмеження, але підготувало ряд рекомендацій для релігійних закладів.

Що рекомендує МОЗ релігійним закладам, в матеріалі РБК-Україна.

МОЗ звернувся до релігійних закладів з рекомендаціями під час святкування Великодня:

  • заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян,
  • збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалості,
  • зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані,
  • встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м,
  • рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від сім'ї.

Також у МОЗ звернулись до населення України, рекомендують:

  • людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму.
  • утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів,
  • краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.

Також місцева влада Києва сформувала список рекомендацій для церков на час святкування Великодня:

  • онлайн-режим богослужіння,
  • храми мають забезпечити дезінфекцію будівлі та провітрення,
  • дозволити 1 особу на 10 кв.м,
  • забезпечити температурний скринінг тих, хто братиму участь у богослужінні, та масковий режим.

Нагадаємо, голова МОЗ заявив, що Україна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Також, з його словами, Київ наступним вийде з "червоної" зони карантину.

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