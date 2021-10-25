Ускорить темпы и приоритет на пожилых: в ВОЗ рассказали, как Украине привить 40% населения

Технический эксперт Бюро ВОЗ в Украине Вусала Аллахвердиева дала совет, как до конца 2021 года выполнить поставленную цель в 40% вакцинированного от коронавируса населения. По ее словам, для этого нужно нарастить темпы вакцинации, но не забывать о приоритетной группе людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины .

Как отметила Аллахвердиева, темпы вакцинации от коронавируса сегодня должны быть выше тех, что были продемонстрированы в августе этого года. Однако важно, чтобы прививку от коронавируса к концу года получило, в первую очередь, население пожилого возраста.

"Сейчас пожилые люди, к сожалению, не имеют приоритета", - резюмировала она.

В то же время аналитик информационно-статистической отчетности о ходе вакцинальной кампании против COVID-19 при Минздраве Александра Каркищенко отметила, что сейчас министерство имеет четкую цель - провести 48 млн прививок до конца 2021 года.