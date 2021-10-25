Прискорити темпи та пріоритет на літніх: у ВООЗ розповіли, як Україні щепити 40% населення

Технічний експерт Бюро ВООЗ в Україні Вусала Аллахвердієва дала пораду, як до кінця 2021 року виконати поставлену мету в 40% вакцинованого від коронавірусу населення. За її словами, для цього потрібно наростити темпи вакцинації, але не забувати про пріоритетну групу людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України .

Як наголосила Аллахвердієва, темпи вакцинації від коронавірусу сьогодні повинні бути вищими за ті, що були продемонстровані в серпні цього року. Однак важливо, щоб щеплення від коронавірусу до кінця року отримало, в першу чергу, населення похилого віку.

"Наразі літні люди, на жаль, не мають пріоритету", - резюмувала вона.

Водночас аналітик інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ Олександра Каркіщенко зазначила, що наразі міністерство має чітку мету - провести 48 млн щеплень до кінця 2021 року.