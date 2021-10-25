RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прискорити темпи та пріоритет на літніх: у ВООЗ розповіли, як Україні щепити 40% населення

Автор: Дмитро Левицький

Технічний експерт Бюро ВООЗ в Україні Вусала Аллахвердієва дала пораду, як до кінця 2021 року виконати поставлену мету в 40% вакцинованого від коронавірусу населення. За її словами, для цього потрібно наростити темпи вакцинації, але не забувати про пріоритетну групу людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Як наголосила Аллахвердієва, темпи вакцинації від коронавірусу сьогодні повинні бути вищими за ті, що були продемонстровані в серпні цього року. Однак важливо, щоб щеплення від коронавірусу до кінця року отримало, в першу чергу, населення похилого віку.

"Наразі літні люди, на жаль, не мають пріоритету", - резюмувала вона.

Водночас аналітик інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ Олександра Каркіщенко зазначила, що наразі міністерство має чітку мету - провести 48 млн щеплень до кінця 2021 року.

Нагадаємо, за минулий тиждень від коронавірусу вакцинувалися 1,5 млн українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВООЗКоронавірусВакцинація