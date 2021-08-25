Успеть до 31 августа. Ивано-Франковск выплатит учителям премии за прививки от COVID

Ивано-Франковск выплатит премии учителям городских школ, который вакцинировались от COVID. Для этого нужно сделать хотя бы одну прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Руслана Марцинкива.

"Педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы одной дозой вакцины получат премию. Для учителей есть различные виды вакцин и есть возможность получить прививки", - отметил он.

По его словам, на сегодня в городе вакцинировались уже 47% педагогов. При этом мэр не уточнил размер премий.