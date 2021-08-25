RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Встигнути до 31 cерпня. Івано-Франківськ виплатить вчителям премії за щеплення від COVID

Автор: РБК-Україна

Івано-Франківськ виплатить премії вчителям міських шкіл, які вакцинувалися від COVID. Для цього потрібно зробити хоча б одне щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Руслана Марцінківа.

"Педагоги, які до 31 cерпня щепляться хоча б однією дозою вакцини отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні в місті вакцинувалися вже 47% педагогів. При цьому мер не уточнив розмір премій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України проводить конкурс для шкіл, в яких вакцинували 80% педагогів, - навчальні заклади можуть виграти комп'ютерні класи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-ФранківськВакцинація