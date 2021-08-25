Встигнути до 31 cерпня. Івано-Франківськ виплатить вчителям премії за щеплення від COVID

Івано-Франківськ виплатить премії вчителям міських шкіл, які вакцинувалися від COVID. Для цього потрібно зробити хоча б одне щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Руслана Марцінківа.
"Педагоги, які до 31 cерпня щепляться хоча б однією дозою вакцини отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні в місті вакцинувалися вже 47% педагогів. При цьому мер не уточнив розмір премій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України проводить конкурс для шкіл, в яких вакцинували 80% педагогів, - навчальні заклади можуть виграти комп'ютерні класи.