Успеть до Олимпийских игр: Япония начала "быструю" вакцинацию против COVID-19

Первыми вакцинировали медиков. Кадры, на которых вводят первые дозы вакцины, показали по местному телевидению. Всего на начальном этапе хотят привить 40 тысяч медиков.

"Быстрая вакцинация 126-миллионного населения Японии - главный приоритет правительства Сугу (премьер Японии Есихидэ Сугу, - ред.) в связи с отложенными Олимпийскими играми 2020 года в Токио, которые должны начаться в конце июля", - пишет издание.

В то же время ожидается, что полное развертывание программы вакцинации - сначала с привлечением около 3,7 миллиона медицинских работников и 36 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше - займет год.

Япония подписала контракты на закупку в общей сложности 314 миллионов доз у компаний Pfizer, AstraZeneca Plc и Moderna Inc. - этого достаточно для 157 млн человек.