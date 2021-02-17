Встигнути до Олімпійських ігор: Японія почала "швидку" вакцинацію проти COVID-19

Першими вакцинували медиків. Кадри, на яких вводять перші дози вакцини, показали по місцевому телебаченню. Всього на початковому етапі хочуть прищепити 40 тисяч медиків.

"Швидка вакцинація 126-мільйонного населення Японії - головний пріоритет уряду Сугу (прем'єр Японії Есихидэ Сугу, - ред.) у зв'язку з відкладеними Олімпійськими іграми 2020 року в Токіо, які повинні початися в кінці липня", - пише видання.

У той же час очікується, що повне розгортання програми вакцинації - спочатку з залученням близько 3,7 мільйона медичних працівників і 36 мільйонів осіб у віці 65 років і старше - займе рік.

Японія підписала контракти на закупівлю в цілому 314 мільйонів доз у компаній Pfizer, AstraZeneca Plc і Moderna Inc. - цього достатньо для 157 млн людей.