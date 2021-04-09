ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЗ відновлює продаж квитків в Івано-Франківській області

Новость на русском → Івано-Франківська область, П'ятниця 09 квітня 2021 18:25
УЗ відновлює продаж квитків в Івано-Франківській області Фото: потяги знову будуть зупинятися в Івано-Франківській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину. Заборона на продаж квитків тут діяла з 26 лютого.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області буде вирішена.

При цьому в "червоній зоні" для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

"Втім, позитивна динаміка в Закарпатті дозволяє очікувати вихід з "червоної зони" в найближчі дні", - додав Криклій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 10 квітня "червона зона" карантину в Івано-Франківську перестане діяти. Але в регіоні залишаться в силі карантинні обмеження "жовтої зони". РБК-Україна докладно розписало, які саме.

До цього стало відомо, що "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів між Львовом і Рівним. Регіональні поїзди з зупинками в Підзамче, Бродах, Дубні та Здолбунові почали рух з 9 квітня.

Відзначимо, як правило, залізничне сполучення повністю не припинено з "червоними зонами". Періодично "Укрзалізниця" оголошує про запуск спеціальних рейсів. Очікується, що така практика триватиме на час локдауну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Укрзалізниця Івано-Франківськ Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19