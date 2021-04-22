Чи посилять карантин в Україні на Великдень: відповідь МОЗ

В Україні не будуть запроваджуватися додаткові карантинні обмеження через коронавірус на Великдень. Однак важливо, щоб святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки.

Міністр вважає, що "розслаблятися рано", не зважаючи на те, що пік пандемії пройдено і навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до "жовтої зони".

"Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил... Уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. А церкву - створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами", - наголосив Степанов.