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Чи посилять карантин в Україні на Великдень: відповідь МОЗ

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 19:03
Чи посилять карантин в Україні на Великдень: відповідь МОЗ Фото: посилювати карантин на Великдень не будуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні не будуть запроваджуватися додаткові карантинні обмеження через коронавірус на Великдень. Однак важливо, щоб святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Міністр вважає, що "розслаблятися рано", не зважаючи на те, що пік пандемії пройдено і навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до "жовтої зони".

"Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил... Уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. А церкву - створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами", - наголосив Степанов.

РБК-Україна писало, що наступного тижня можуть значно скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можуть вибути п’ять областей і Київ.

Нагадаємо, в Держспоживслужбі говорили, що Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят.

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