Ужесточение карантина с 8 января: что изменится

В пятницу, 8 января карантин в Украине будет существенно усилен. Сразу после Рождества по всей территории страны вступят в силу дополнительные ограничения на работу заведений образования, сферы общепита, торговли, спорта и развлечений. Однако 7 января ужесточение карантина могут пересмотреть.

Подробно о запретах и полный список ограничений - на РБК-Украина.

Сроки ужесточения карантина

Жесткий карантин в Украине вводится с 00:00 8 января и будет действовать на протяжении 17 дней - до 00:00 25 января 2021.

Решение об усилении противоэпидемических мер принял Кабмин в начале декабря 2020 года. В правительстве обосновали необходимость дополнительных ограничений тем, чтобы не допустить всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

В то же время, 7 января ужесточение карантина могут пересмотреть. Как сообщил источник РБК-Украина в Офисе президента, сейчас власти Украины анализируют статистику заболеваемости.

Перечень запретов

Начиная с 8 января, заведениям общепита запрещается принимать посетителей. Кафе, рестораны, бары, столовые, закусочные смогут работать только в режиме на вынос или на доставку заказов.

Будут закрыты кинотеатры, театры и другие учреждения культуры, кроме историко-культурных заповедников. Также запрещается работа развлекательных заведений, ночных клубов и дискотек.

На время усиления карантина запрещается проведение массовых мероприятий, в т.ч. развлекательных, культурных, спортивных, рекламных, социальных. Также под запретом рождественские ярмарки, развлекательные мероприятия возле елок.

Запрещается работа торгово-развлекательных центров, непродовольственных рынков, магазинов непродовольственных товаров, заведений сферы бытового обслуживания.

Фитнес-центры, бассейны, спортзалы с 8 до 25 января 2021 работать не будут.

Запрещается посещение всех заведений образования, кроме детских садов и специальных учреждений. Министерство образования рекомендовало школам продлить зимние каникулы на период действия усиленного карантина, либо перейти на дистанционный формат обучения.

Государственные и коммунальные учреждения перейдут на дистанционный режим работы с 8 до 25 января. Негосударственным предприятиям также рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.

Что будет работать