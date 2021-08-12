UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты: в ЕС уже изучают их

Автор: Дмитрий Левицкий

В Европейском союзе проверяют возможные новые побочные эффекты после прививки мРНК-вакцинами. Речь о препаратах от компаний Pfizer и Moderna, которые также применяются на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Небольшое количество вакцинированных людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами. Они заявили о:

  • многоформной эритеме - форма аллергической реакции на коже,
  • гломерулонефрит - воспаление почек,
  • нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВакцина от коронавируса