У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: в ЄС вже вивчають їх

У Європейському союзі перевіряють можливі нові побічні ефекти після щеплення мРНК-вакцинами. Мова про препарати від компаній Pfizer і Moderna, які також застосовуються на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Невелика кількість вакцинованих людей поскаржилися на три нові побічні ефекти, які у них з'явилися після щеплення цими вакцинами. Вони заявили про:

багатоформну еритему - форму алергічної реакції на шкірі,

гломерулонефрит - запалення нирок,

нефротичний синдром - ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.

Європейське агентство з лікарських засобів буде вивчати ці нові реакції, щоб визначити, чи це дійсно побічні ефекти від вакцин Pfizer і Moderna.