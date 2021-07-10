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Вакцина CoronaVac в Турции показала эффективность выше 83%

Автор: РБК-Украина

В Турции промежуточные результаты третьей фазы исследований китайской вакцины CoronaVac от коронавируса показали эффективность на уровне 83,5%. Такая эффективность достигается после двух доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Сообщается, что третья фаза проводилась с участием более 10 000 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, а исследование проводили 24 турецких центра. Из общего числа примерно 6 650 человек получили две дозы вакцины с интервалом в 14 дней, а 3 568 - плацебо в период с 14 сентября 2020 года по 5 января 2021 года.

Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев и вызвала сильный имунный ответ. А в 83,5% случаев защищает от заражения COVID-19.

Отметим, вакцина CoronaVac применяется и в Украине. Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник писало, что в Евросоюзе ее могут зарегистрировать в течение месяца.

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ТурцияВакцинаCOVID-19