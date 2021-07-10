RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вакцина CoronaVac в Туреччині показала ефективність вище 83%

Автор: РБК-Україна

У Туреччині проміжні результати третьої фази досліджень китайської вакцини CoronaVac від коронавірусу показали ефективність на рівні 83,5%. Така ефективність досягається після двох доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що третя фаза проводилася за участю понад 10 000 добровольців у віці від 18 до 59 років, а дослідження проводили 24 турецьких центри. Із загального числа приблизно 6 650 осіб отримали дві дози вакцини з інтервалом в 14 днів, а 3 568 - плацебо в період з 14 вересня 2020 року по 5 січня 2021 року.

Дослідження показало, що вакцина на 100% ефективна проти важких випадків і викликала сильну імунну відповідь. А в 83,5% випадків захищає від зараження COVID-19.

Зазначимо, вакцина CoronaVac застосовується і в Україні. Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело писало, що в Євросоюзі її можуть зареєструвати протягом місяця.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияВакцинаCOVID-19