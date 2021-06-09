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Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти всіх варіантів COVID, - дослідження

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Середа 09 червня 2021 19:17
Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти всіх варіантів COVID, - дослідження Фото: вакцина Johnson & Johnson ефективна проти всіх варіантів коронавірусу (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Вакцина проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson виробляє кілька імунних відповідей. Це дозволяє їй бути ефективною проти різних варіантів вірусу.

Про це свідчать дослідження, оприлюднене в науковому журналі Nature 9 червня.

Дослідження визначило, що вакцина активує імунні реакції проти оригінального штаму COVID-19, а також варіантів Alpha, Beta, Gamma й Epsilon.

Відтак дослідники роблять висновок, що вакцина Johnson & Johnson забезпечила надійний захист від симптоматичних випадків COVID-19 у Південній Африці та Бразилії, де варіанти спричинили більшість випадків захворювання.

Дослідники вивчали антитіла та клітинну імунну відповідь 20 добровольців у віці від 18 до 55 років.

Зазначається, що менш нейтралізувальні антитіла з'явилися при боротьбі з варіантами, вперше виявленими у Південній Африці та Бразилії, у порівнянні з оригінальним штамом COVID-19.

Ті, у кого був "південноафриканський" штам, виробляли в 5 разів менше нейтралізувальних антитіл, ніж ті, що мали оригінальний штам. Щодо "бразильського" варіанту, у людей формувалося в 3,3 раза менше антитіл.

При цьому наголошується, що нейтралізуючі імунні відповіді антитіл та Т-клітин були "в основному збережені" і , а тому вакцина здатна захистити від різних наразі відомих варіантів коронавірусу.

Нагадаємо, у США багато людей відмовляються від вакцини Johnson & Johnson. В результаті мільйони доз вакцини від коронавірусу можуть виявитися непридатними вже наприкінці місяця.

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