Вакцина Johnson & Johnson защищает от коронавируса "Дельта", - результаты исследований

Одноразовая прививка вакциной Johnson & Johnson защищает от опасного штамма коронавируса "Дельта", который был впервые обнаружен в Индии. Об этом говорят предварительные результаты исследований, о которых рассказал производитель вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

В компании говорят, что результаты предварительные, но многообещающие. В лабораторном эксперименте исследователи проанализировали кровь 10 человек, вакцинированных одноразовой вакциной Johnson & Johnson, и проверили ее против нескольких вариантов, включая "Дельта".

Они обнаружили, что вакцина работает против новых вариантов, на что указывают так называемые "титры нейтрализующих антител" и другие признаки ответа иммунной системы.

"Недавно объявленные исследования подтверждают способность вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 защищать здоровье людей во всем мире", - сказал доктор, заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффельс.

Некоторые эксперты опасались, что вакцина Johnson & Johnson, которая, в отличие от других, включает только одну дозу, может не сработать в борьбе с вариантом "Дельта".

"Мы обнаружили, что вакцина J&J индуцирует нейтрализующие антитела. Я бы сказал, что это обнадеживает", - сказал изданию доктор Дэн Баруш, директор Центра вирусологии и исследований вакцин в Медицинском центре Бет Исраэль Дьяконисса, который помог провести исследование.

Еще одним обнадеживающим открытием стало то, что люди, вакцинированные вакциной Johnson & Johnson, имели сильный ответ иммунной системы до восьми месяцев.

"Мы наблюдали за этими людьми в течение восьми месяцев, и в течение восьми месяцев ответы антител и Т-клеток были очень стабильными", - сказал Баруш.

Баруш предупредил, что это исследование дает полезные подсказки, полученные в результате лабораторных экспериментов, а не реальные доказательства, полученные от тысяч людей.