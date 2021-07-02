Вакцина Johnson & Johnson захищає від коронавірусу "Дельта", - результати досліджень

Одноразове щеплення вакциною Johnson & Johnson захищає від небезпечного штаму коронавірусу "Дельта", який був вперше виявлений в Індії. Про це говорять попередні результати досліджень, про які розповів виробник вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

У компанії кажуть, що результати попередні, але багатообіцяючі. У лабораторному експерименті дослідники проаналізували кров 10 людей, вакцинованих одноразовою вакциною Johnson & Johnson, і перевірили її проти декількох варіантів, включаючи "Дельта".

Вони виявили, що вакцина працює проти нових варіантів, на які вказують так звані "титри нейтралізуючих антитіл" та інші ознаки відповіді імунної системи.

"Нещодавно оголошені дослідження підтверджують здатність вакцини Johnson & Johnson від COVID-19 захищати здоров'я людей у всьому світі", - сказав доктор, заступник голови виконавчого комітету та головний науковий співробітник Johnson & Johnson Пол Стоффельс.

Деякі експерти побоювалися, що вакцина Johnson & Johnson, яка, на відміну від інших, включає тільки одну дозу, може не спрацювати в боротьбі з варіантом "Дельта".

"Ми виявили, що вакцина J&J індукує нейтралізуючі антитіла. Я б сказав, що це обнадіює", - сказав виданню доктор Ден Баруш, директор Центру вірусології та досліджень вакцин в медичному центрі Бет Ісраель Дьяконісса, який допоміг провести дослідження.

Ще одним обнадійливим відкриттям стало те, що люди, вакциновані вакциною Johnson & Johnson, мали сильну відповідь імунної системи до восьми місяців.

"Ми спостерігали за цими людьми протягом восьми місяців, і протягом восьми місяців відповіді антитіл і Т-клітин були дуже стабільними", - сказав Баруш.

Баруш попередив, що це дослідження дає корисні підказки, отримані в результаті лабораторних експериментів, а не реальні докази, отримані від тисяч людей.