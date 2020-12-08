Вакцина от коронавируса AstraZeneca завершила испытания. Эффективна на 70%

Оксфордский университет и компания опубликовали результаты последнего этапа испытания. Испытания показали, что вакцина

Результаты испытания были опубликованы в научном журнале Lancet.

Разработчики сообщают, что вакцина может быть эффективной на 62%, если пациент получает две полные дозы препарата. Если пациент сначала получит половину, а затем полную дозу вакцины, то препарат эффективен на 90%.

Оксфордский университет и

Напомним, в ноябре AstraZeneca оценила эффективность своей вакцины от коронавируса. Компания еще до завершения испытаний заявила, что вакцина эффективна на 70%.

Однако из-за сомнительных промежуточных результатов

Как писало РБК-Украина, AstraZeneca планирует до конца года сделать 200 млн доз собственной вакцины от коронавируса. Еще 700 млн доз препарата планируют изготовить в первые три месяца 2021 года.