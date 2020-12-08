Вакцина від коронавірусу AstraZeneca завершила випробування. Ефективна на 70%

Оксфордський університет та компанія опублікували результати останнього етапу випробування. Випробування показали, що вакцина

Результати випробування були опубліковані в науковому журналі Lancet.

Розробники повідомляють, що вакцина може бути ефективною на 62%, якщо пацієнт отримує дві повні дози препарату. Якщо пацієнт спочатку отримає половину, а потім повну дозу вакцини, то препарат ефективний на 90%.

Оксфордський університет та

Нагадаємо, у листопаді AstraZeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Компанія ще до завершення випробувань заявила, що вакцина ефективна на 70%.

Однак через сумнівні проміжні результати

Як писало РБК-Україна, AstraZeneca планує до кінця року зробити 200 млн доз власної вакцини від коронавірусу. Ще 700 млн доз препарату планують виготовити у перші три місяці 2021 року.