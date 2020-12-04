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Вакцина Moderna может обеспечить иммунитет на три месяца

Автор: Инна Собора

Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца. Вакцину вводят дважды.

Об этом пишет France 24.

В ходе исследований изучили иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинического испытания препарата.

В результате, количество произведенных после применения вакцины антител со временем, как и ожидалось, немного сокращается. В то же время, их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.

Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.

Напомним, Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавирус компаний Pfizer и BioNTech.

РБК-Украина писало, что в ООН считают, что различные образцы вакцины от коронавирус могут стать доступны уже в ближайшие месяцы.

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