Вакцина Moderna може забезпечити імунітет на три місяці

Вакцина від коронавіруса COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці. Вакцину вводять двічі.

Про це пише France 24.

У ході досліджень вивчили імунну реакцію 34 дорослих учасників дослідження різного віку з першого етапу клінічного випробування препарату.

У результаті, кількість вироблених після застосування вакцини антитіл з часом, як і очікувалося, трохи скорочується. У той же час, їх кількість залишається високим у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації.

Вакцину компанії Moderna, яка називається mRNA-1273, вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Нагадаємо, Британія стала першою країною в світі, яка отримала вакцину від коронавірус компаній Pfizer і BioNTech.

РБК-Україна писало, що в ООН вважають, що різні зразки вакцини від коронавірус можуть стати доступні вже в найближчі місяці.