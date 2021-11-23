"Вакцина плюс". Рекомендации ВОЗ для жизни в условиях пандемии COVID

В условиях пандемии COVID человечеству нужно использовать подход "вакцина плюс", чтобы продолжать повседневную жизнь. Другими словами - соблюдать комплекс мер против коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.
По его словам, подход "вакцина плюс" означает получение стандартных доз вакцины, ревакцинацию, если таковая предлагается, а также включение профилактических мер в обычный распорядок дня.
"Ношение маски, мытье рук, проветривание помещений, поддержание физического расстояния и чихание в локоть - простые и эффективные способы получить контроль над вирусом и поддержать жизнь общества" - отметил Клюге.
Напомним, ранее он заявил, что высокому уровню заболеваемости COVID в Европе способствуют штамм "Дельта", отказ от вакцинации и ослабление карантинных ограничений.
А эксперты полагают, что следующая волна COVID в Украине может начаться уже в январе 2022 года.