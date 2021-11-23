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"Вакцина плюс". Рекомендації ВООЗ для життя в умовах пандемії

Автор: Артем Горовенко

В умовах пандемії COVID людству треба використовувати підхід "вакцина плюс", щоб продовжувати повсякденне життя. Іншими словами - дотримуватися комплексу заходів проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге.

За його словами, підхід "вакцина плюс" означає отримання стандартних доз вакцини, ревакцинацію, якщо така пропонується, а також включення профілактичних заходів у звичайний розпорядок дня.

"Носіння маски, миття рук, провітрювання приміщень, підтримання фізичної відстані і чхання в лікоть - прості та ефективні способи отримати контроль над вірусом і підтримати життя суспільства" - зазначив Клюге.

Нагадаємо, раніше він заявив, що високому рівню захворюваності на COVID в Європі сприяють штам "Дельта", відмова від вакцинації та ослаблення карантинних обмежень.

А експерти вважають, що наступна хвиля COVID в Україні може початися вже в січні 2022 року.

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