"Вакцина плюс". Рекомендації ВООЗ для життя в умовах пандемії

В умовах пандемії COVID людству треба використовувати підхід "вакцина плюс", щоб продовжувати повсякденне життя. Іншими словами - дотримуватися комплексу заходів проти коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге.
За його словами, підхід "вакцина плюс" означає отримання стандартних доз вакцини, ревакцинацію, якщо така пропонується, а також включення профілактичних заходів у звичайний розпорядок дня.
"Носіння маски, миття рук, провітрювання приміщень, підтримання фізичної відстані і чхання в лікоть - прості та ефективні способи отримати контроль над вірусом і підтримати життя суспільства" - зазначив Клюге.
Нагадаємо, раніше він заявив, що високому рівню захворюваності на COVID в Європі сприяють штам "Дельта", відмова від вакцинації та ослаблення карантинних обмежень.
А експерти вважають, що наступна хвиля COVID в Україні може початися вже в січні 2022 року.