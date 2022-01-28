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Вакцинация от COVID: бустерную дозу получили уже около 300 тысяч украинцев

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили более 80 тысяч человек. Всего в стране уже вакцинировано более 30 млн человек, из которых около 300 тысяч - прошли ревакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 27 января в Украине 81 098 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу - 27 228 людей, дополнительную дозу - 705 человек, а бустерную - 24 980.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек. Из них получили первую дозу - 15 278 385 человек, получивших две дозы - 14 576 722 человека, дополнительную дозу - 15 626 человек, а бустерную - 296 099. Всего проведено 30 166 832 прививки.

Напомним правительство вдвое сократило минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. Отныне ее рекомендуют делать с 90-го дня.

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Вакцина от коронавируса