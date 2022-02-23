UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вакцинация от COVID: сколько прививок проведено за минувшие сутки в Украине

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 63 тысячи человек. В целом количество проведенных прививок уже составляет 31,6 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

62 935 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу - 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, а бустерную - 18 422 человека.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу - 15 712 648 человек, получивших две дозы - 15 175 097 людей, получили дополнительную дозу - 27 458 человек, а бустерную - 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы с наименьшим количеством вакцинации населения.

Также стало известно, нужна ли прививка от гриппа после вакцинации от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныПандемия коронавирусаВакцина от коронавируса