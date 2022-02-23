Вакцинація від COVID: скільки щеплень проведено за минулу добу в Україні

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 63 тисячі людей. Загалом кількість проведених щеплень вже становить 31,6 млн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
62 935 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу - 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, а бустерну - 18 422 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу - 15 712 648 людей, отримали дві дози - 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу - 27 458 людей, а бустерну - 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони з найменшою кількістю вакцинації населення.
Також стало відомо, чи потрібне щеплення від грипу після вакцинації від коронавірусу.