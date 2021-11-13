ru ua
Сб, 13 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Вакцинація від COVID в Україні: темпи знову досягли 300 000 щеплень на добу

Новость на русском →
Київ, Субота 13 листопада 2021 09:07
Вакцинація від COVID в Україні: темпи знову досягли 300 000 щеплень на добу Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу, 12 листопада, в Україні зробили 299 854 щеплень від коронавірусу. Темпи наближаються до рекордних, які фіксувалися в кінці жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що вчора були вакциновані 299 854 особи. Одну дозу отримали 135 727, повністю імунізовані - 164 127.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 12 121 804 особи, з них отримали одну дозу - 12 121 802, повністю імунізовані і отримали дві дози - 8 586 461. Загалом зробили 20 708 263 щеплення.

Згідно зі статистикою, 91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що в Одесі запрацював новий пункт вакцинації від коронавірусу - тепер отримати щеплення можна прямо в трамваї.

Цього тижня МОЗ розширило список професій з обов'язковою вакцинацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус