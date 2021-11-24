ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вакцинация детей от COVID менее актуальна, сначала нужно привить группы риска, - ВОЗ

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 14:39
Вакцинация детей от COVID менее актуальна, сначала нужно привить группы риска, - ВОЗ Фото: вакцинация от коронавируса должна сначала охватить группы риска (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID. Для победы над пандемией нужно сначала привить группы риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ.

В заявлении говорится, что при разработке программ вакцинации от COVID-19 странам нужно учитывать преимущества иммунизации в конкретном эпидемиологическом и социальном контексте.

"Поскольку дети и подростки, как правило, имеют более легкое заболевание по сравнению со взрослыми, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, вакцинация их менее актуальна, чем у пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - говорится в заявлении.

ВОЗ отмечает, что для достижения глобальных целей вакцинации необходимы согласованные и скоординированные действия. А с учетом нынешнего глобального неравенства в доступе к вакцинам, решение о вакцинации подростков и детей может подвергнуть опасности представителей групп риска.

"Таким образом, прежде чем рассматривать введение вакцинации подростков и детей, необходимо рассмотреть возможность достижения высокого охвата первичными сериями - и бустерных доз … в подгруппах самого высокого риска, таких как пожилые люди", - отметили в ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начал COVID-вакцинацию детей.

А Австрия стала первой страной в ЕС, которая сделала вакцинацию от COVID обязательной для всех.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе