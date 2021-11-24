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Вакцинація дітей від COVID менш актуальна, спочатку треба щепити групи ризику, - ВООЗ

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Середа 24 листопада 2021 14:39
Вакцинація дітей від COVID менш актуальна, спочатку треба щепити групи ризику, - ВООЗ Фото: вакцинація від коронавірусу повинна спочатку охопити групи ризику (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в черговий раз виступила проти загальної вакцинації дітей від COVID. Для перемоги над пандемією треба спочатку прищепити групи ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ.

У заяві йдеться, що при розробці програм вакцинації від COVID-19 країнам потрібно враховувати переваги імунізації в конкретному епідеміологічному та соціальному контексті.

"Оскільки діти та підлітки, як правило, мають більш легке захворювання порівняно з дорослими, якщо вони не входять до групи з більш високим ризиком важкого COVID-19, вакцинація їх менш актуальна, ніж у літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та медичних працівників", - йдеться в заяві.

ВООЗ зазначає, що для досягнення глобальних цілей вакцинації необхідні узгоджені і скоординовані дії. А з урахуванням нинішньої глобальної нерівності в доступі до вакцин, рішення про вакцинацію підлітків і дітей може наразити на небезпеку представників груп ризику.

"Таким чином, перш ніж розглядати введення вакцинації підлітків і дітей, необхідно розглянути можливість досягнення високого охоплення первинними серіями - і бустерних доз ... в підгрупах найвищого ризику, таких як літні люди", - зазначили у ВООЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль почав вакцинацію дітей.

А Австрія стала першою країною в ЄС, яка зробила вакцинацію від COVID обов'язковою для всіх.

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