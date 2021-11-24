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Вакцинация детей от COVID менее актуальна, сначала нужно привить группы риска, - ВОЗ

Автор: Артем Горовенко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID. Для победы над пандемией нужно сначала привить группы риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ.

В заявлении говорится, что при разработке программ вакцинации от COVID-19 странам нужно учитывать преимущества иммунизации в конкретном эпидемиологическом и социальном контексте.

"Поскольку дети и подростки, как правило, имеют более легкое заболевание по сравнению со взрослыми, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, вакцинация их менее актуальна, чем у пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - говорится в заявлении.

ВОЗ отмечает, что для достижения глобальных целей вакцинации необходимы согласованные и скоординированные действия. А с учетом нынешнего глобального неравенства в доступе к вакцинам, решение о вакцинации подростков и детей может подвергнуть опасности представителей групп риска.

"Таким образом, прежде чем рассматривать введение вакцинации подростков и детей, необходимо рассмотреть возможность достижения высокого охвата первичными сериями - и бустерных доз … в подгруппах самого высокого риска, таких как пожилые люди", - отметили в ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начал COVID-вакцинацию детей.

А Австрия стала первой страной в ЕС, которая сделала вакцинацию от COVID обязательной для всех.

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