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Вакцинация детей от коронавируса. Кто и как может получить прививку

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 января 2022 12:00
Вакцинация детей от коронавируса. Кто и как может получить прививку Фото: как вакцинировать ребенка в Украине freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В прошлом году в Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет, но при условии, что они получили все другие предусмотренные календарным планом прививки. Однако в январе 2021 года это требование решили убрать.

Как вакцинировать от коронавируса ребенка - в материале РБК-Украина.

Кто может получить COVID-прививку

На сегодня Министерством здравоохранения разрешенная вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет. Со временем в стране могут разрешить прививки с 5 лет, но сначала должны появиться соответствующие рекомендации от Европейской технической группы экспертов.

Прививку делают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Как ребенку вакцинироваться от COVID

Вакцинировать ребенка от коронавируса можно в любом центре вакцинации или пункте прививки. Для этого обязательно нужно иметь при себе:

  • для детей 12-13 лет - свидетельство о рождении и согласие одного из родителей или опекуна;
  • для детей 14-17 лет - паспорт и идентификационный код.

Найти ближайший пункт или центр вакцинации можно на сайте министерства или же по телефону 0 800 60 20 19.

Напомним, в ближайшее время вакцинированные дети смогут получить "ковидную" тысячу гривен по программе "е-Поддержка".

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