Вакцинація дітей від коронавірусу. Хто та як може отримати щеплення

Минулого року в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років, але за умови, що вони отримали всі інші передбачені календарним планом щеплення. Однак у січні 2021 року цю вимогу вирішили прибрати.

Як вакцинувати від коронавірусу дитину - в матеріалі РБК-Україна .

Хто може отримати COVID-щеплення

На сьогодні Міністерством охорони здоров'я дозволена вакцинація дітей віком від 12 до 17 років. З часом в країні можуть дозволити щеплення з 5 років, але спочатку мають з'явитися відповідні рекомендації від Європейської технічної групи експертів.

Щеплення роблять вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Як дитині вакцинуватися від COVID

Вакцинувати дитину від коронавірусу можна в будь-якому центрі вакцинації або пункті щеплення. Для цього обов'язково потрібно мати при собі:

для дітей 12-13 років - свідоцтво про народження та згоду одного з батьків чи опікуна;

- свідоцтво про народження та згоду одного з батьків чи опікуна; для дітей 14-17 років - паспорт та ідентифікаційний код.

Знайти найближчий пункт чи центр вакцинації можна на сайті міністерства або ж за телефоном 0 800 60 20 19.