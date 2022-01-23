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Вакцинація дітей від коронавірусу. Хто та як може отримати щеплення

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Україна, Неділя 23 січня 2022 12:00
Вакцинація дітей від коронавірусу. Хто та як може отримати щеплення Фото: як вакцинувати дитину в Україні (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Минулого року в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років, але за умови, що вони отримали всі інші передбачені календарним планом щеплення. Однак у січні 2021 року цю вимогу вирішили прибрати.

Як вакцинувати від коронавірусу дитину - в матеріалі РБК-Україна.

Хто може отримати COVID-щеплення

На сьогодні Міністерством охорони здоров'я дозволена вакцинація дітей віком від 12 до 17 років. З часом в країні можуть дозволити щеплення з 5 років, але спочатку мають з'явитися відповідні рекомендації від Європейської технічної групи експертів.

Щеплення роблять вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Як дитині вакцинуватися від COVID

Вакцинувати дитину від коронавірусу можна в будь-якому центрі вакцинації або пункті щеплення. Для цього обов'язково потрібно мати при собі:

  • для дітей 12-13 років - свідоцтво про народження та згоду одного з батьків чи опікуна;
  • для дітей 14-17 років - паспорт та ідентифікаційний код.

Знайти найближчий пункт чи центр вакцинації можна на сайті міністерства або ж за телефоном 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, найближчим часом вакциновані діти зможуть отримати "ковідну" тисячу гривень за програмою "є-Підтримка".

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