Вакцинація дітей від коронавірусу. Хто та як може отримати щеплення
Минулого року в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років, але за умови, що вони отримали всі інші передбачені календарним планом щеплення. Однак у січні 2021 року цю вимогу вирішили прибрати.
Як вакцинувати від коронавірусу дитину - в матеріалі РБК-Україна.
Хто може отримати COVID-щеплення
На сьогодні Міністерством охорони здоров'я дозволена вакцинація дітей віком від 12 до 17 років. З часом в країні можуть дозволити щеплення з 5 років, але спочатку мають з'явитися відповідні рекомендації від Європейської технічної групи експертів.
Щеплення роблять вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Як дитині вакцинуватися від COVID
Вакцинувати дитину від коронавірусу можна в будь-якому центрі вакцинації або пункті щеплення. Для цього обов'язково потрібно мати при собі:
- для дітей 12-13 років - свідоцтво про народження та згоду одного з батьків чи опікуна;
- для дітей 14-17 років - паспорт та ідентифікаційний код.
Знайти найближчий пункт чи центр вакцинації можна на сайті міністерства або ж за телефоном 0 800 60 20 19.
Нагадаємо, найближчим часом вакциновані діти зможуть отримати "ковідну" тисячу гривень за програмою "є-Підтримка".