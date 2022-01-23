Вакцинация детей от коронавируса. Кто и как может получить прививку

Кто может получить COVID-прививку

На сегодня Министерством здравоохранения разрешенная вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет. Со временем в стране могут разрешить прививки с 5 лет, но сначала должны появиться соответствующие рекомендации от Европейской технической группы экспертов.

Прививку делают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Как ребенку вакцинироваться от COVID

Вакцинировать ребенка от коронавируса можно в любом центре вакцинации или пункте прививки. Для этого обязательно нужно иметь при себе:

для детей 12-13 лет - свидетельство о рождении и согласие одного из родителей или опекуна;

- свидетельство о рождении и согласие одного из родителей или опекуна; для детей 14-17 лет - паспорт и идентификационный код.

Найти ближайший пункт или центр вакцинации можно на сайте министерства или же по телефону 0 800 60 20 19.