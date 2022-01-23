Вакцинация детей от коронавируса. Кто и как может получить прививку

В прошлом году в Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет, но при условии, что они получили все другие предусмотренные календарным планом прививки. Однако в январе 2021 года это требование решили убрать.
Как вакцинировать от коронавируса ребенка - в материале РБК-Украина.
На сегодня Министерством здравоохранения разрешенная вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет. Со временем в стране могут разрешить прививки с 5 лет, но сначала должны появиться соответствующие рекомендации от Европейской технической группы экспертов.
Прививку делают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Вакцинировать ребенка от коронавируса можно в любом центре вакцинации или пункте прививки. Для этого обязательно нужно иметь при себе:
Найти ближайший пункт или центр вакцинации можно на сайте министерства или же по телефону 0 800 60 20 19.
Напомним, в ближайшее время вакцинированные дети смогут получить "ковидную" тысячу гривен по программе "е-Поддержка".