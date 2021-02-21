Вакцинация в Израиле: после прививок риск COVID-заражений снизился на 95,8%

Вместе с тем, эффективность вакцины в профилактике лихорадки или проблем с дыханием составила 98%, в предотвращении госпитализациям и смерти - 98,9%.

Выводы базируются на данных, собранных на национальном уровне об израильтянах, которые получили вторую дозу вакцины по крайней мере за две недели до оценки результатов.

До 30 января около 1,7 миллиона израильтян были дважды привиты.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ожидает, что 95% израильтян в возрасте от 50 лет будут вакцинированы в течение ближайших двух недель.