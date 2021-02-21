Вакцинація в Ізраїлі: після щеплень ризик COVID-заражень знизився на 95,8%

Разом з тим, ефективність вакцини у профілактиці лихоманки або проблем з диханням склала 98%, у запобіганні госпіталізаціям та смерті - 98,9%.

Висновки базуються на даних, зібраних на національному рівні про ізраїльтян, які отримали другу дозу вакцини принаймні за два тижні до оцінки результатів.

До 30 січня близько 1,7 мільйона ізраїльтян були двічі щеплені.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху очікує, що 95% ізраїльтян віком від 50 років будуть вакциновані протягом найближчих двох тижнів.