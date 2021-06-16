Вакцинация какими препаратами дает право на въезд в Украину без самоизоляции: список
Полная вакцинация препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) дает право на пересечение границы Украины без самоизоляции. В Минздраве обнародовали актуальный список препаратов.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Министерство здравоохранения напоминает, что лица, которые имеют документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакциной, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования, имеют право пересечения государственной границы Украины и освобождаются от самоизоляции", - говорится в сообщении.
Перечень препаратов, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях:
- Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием "Комирнати”;
- AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зарегистрированная в Украине под названием “Астразенека”;
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India, зарегистрированной в Украине под названием “Ковишелд”;
- CoronaVac производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием "Коронавак”;
- Janssen, или Johnson &Johnson, (Ad26. COV2.S, JNJ-78436735);
- mRNA-1273 производства Moderna;
- BBIBP-CorV производства Sinopharm.
Отмечается, что этот список пополняется по мере того, как ВОЗ изучает и одобряет другие антиковидные вакцины. Перечень вакцин, одобренных для применения в условиях чрезвычайной ситуации, можно найти на сайте ВОЗ.
Дополнительно в Минздраве отметили, что вакцина “Sputnik V”, разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не включена в этот перечень и поэтому не дает право на въезд в Украину. К тому же эта вакцина запрещена в соответствии с постановлением КМУ от 08 февраля 2021 года № 95.
Напомним, в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.