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Вакцинація якими препаратами дає право на в'їзд в Україну без самоізоляції: список

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Україна, Середа 16 червня 2021 11:27
Вакцинація якими препаратами дає право на в'їзд в Україну без самоізоляції: список Фото: в МОЗ розповіли, вакцинація якими препаратами дає право в'їзд в Україну без самоізоляці (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Повна вакцинація препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), дає право на перетин кордону України без самоізоляції. В МОЗ оприлюднили актуальний список препаратів.

Про це повідомляє прес-служба МОЗу.

"Міністерство охорони здоров’я нагадує, що особи, які мають документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 вакциною, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання, мають право перетину державного кордону України та звільняються від самоізоляції", - йдеться в повідомоенні.

Перелік препаратів, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях:

  • Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою “Комірнаті”;
  • AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зареєстрована в Україні під назвою “Астразенека”;
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою “Ковішелд”;
  • CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою “Коронавак”;
  • Janssen, або Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);
  • mRNA-1273 виробництва Moderna;
  • BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

Зазначається, що цей список поповнюється в міру того, як ВООЗ вивчає та схвалює інші антиковідні вакцини. Перелік вакцин, схвалених для застосування в умовах надзвичайної ситуації, можна знайти на сайті ВООЗ.

Додатково в МОЗ зауважили, що вакцина “Sputnik V”, розроблена російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї, не включена до цього переліку і тому не дає право на в’їзд в Україну. До того ж ця вакцина заборонена відповідно до постанови КМУ від 08 лютого 2021 року № 95.

Нагадаємо, в Україні покращилась ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.

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