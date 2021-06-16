Вакцинація якими препаратами дає право на в'їзд в Україну без самоізоляції: список
Повна вакцинація препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), дає право на перетин кордону України без самоізоляції. В МОЗ оприлюднили актуальний список препаратів.
Про це повідомляє прес-служба МОЗу.
"Міністерство охорони здоров’я нагадує, що особи, які мають документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 вакциною, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання, мають право перетину державного кордону України та звільняються від самоізоляції", - йдеться в повідомоенні.
Перелік препаратів, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях:
- Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою “Комірнаті”;
- AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зареєстрована в Україні під назвою “Астразенека”;
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою “Ковішелд”;
- CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою “Коронавак”;
- Janssen, або Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);
- mRNA-1273 виробництва Moderna;
- BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.
Зазначається, що цей список поповнюється в міру того, як ВООЗ вивчає та схвалює інші антиковідні вакцини. Перелік вакцин, схвалених для застосування в умовах надзвичайної ситуації, можна знайти на сайті ВООЗ.
Додатково в МОЗ зауважили, що вакцина “Sputnik V”, розроблена російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї, не включена до цього переліку і тому не дає право на в’їзд в Україну. До того ж ця вакцина заборонена відповідно до постанови КМУ від 08 лютого 2021 року № 95.
Нагадаємо, в Україні покращилась ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.