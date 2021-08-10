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Вакцинация в Киеве: какие препараты доступны для прививки и для каких доз

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Киев, Вторник 10 августа 2021 09:55
Вакцинация в Киеве: какие препараты доступны для прививки и для каких доз Фото: какими вакцинами в Киеве можно прививаться от COVID и для каких доз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 10 августа в Киеве уже сделали более 1 млн прививок от COVID-19. Для жителей столицы сейчас доступны несколько видов вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, привиться первой дозой вакцины от COVID-19 можно такими препаратами:

  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • Moderna (mRNA-1273).

Кроме этого, для повторной вакцинации доступны:

  • AstraZeneca;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • Cominarty/Pfizer-BioNTech.

В ведомстве отмечают, что получить вторую дозу вакцины можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрироваться через систему Helsi.me.

В частности, в Киеве можно получить прививки в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных.

Также вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.

В КГГА добавляют, если вам отказали в ревакцинации препаратом, которым вас прививали первично, необходимо обратиться к руководителю заведения.

Если таким образом вопрос не удалось решить, то необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91.

Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" открылся пункт вакцинации от коронавируса, желающие могут получить прививку вакцинами CoronoVac и Pfizer.

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