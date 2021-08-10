Вакцинация в Киеве: какие препараты доступны для прививки и для каких доз
По состоянию на сегодня, 10 августа в Киеве уже сделали более 1 млн прививок от COVID-19. Для жителей столицы сейчас доступны несколько видов вакцин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, привиться первой дозой вакцины от COVID-19 можно такими препаратами:
- CoronaVac/Sinovac Biotech;
- Moderna (mRNA-1273).
Кроме этого, для повторной вакцинации доступны:
- AstraZeneca;
- CoronaVac/Sinovac Biotech;
- Cominarty/Pfizer-BioNTech.
В ведомстве отмечают, что получить вторую дозу вакцины можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрироваться через систему Helsi.me.
В частности, в Киеве можно получить прививки в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных.
Также вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.
В КГГА добавляют, если вам отказали в ревакцинации препаратом, которым вас прививали первично, необходимо обратиться к руководителю заведения.
Если таким образом вопрос не удалось решить, то необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91.
Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" открылся пункт вакцинации от коронавируса, желающие могут получить прививку вакцинами CoronoVac и Pfizer.