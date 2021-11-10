Вакцинация от коронавируса: за сутки в Украине привили более 267 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки сделали 267 401 прививку против коронавируса. В общем, за все время вакцинальной кампании, это количество в стране уже приближается к 20 миллионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Прошли сутки

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 150 663 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 116 738.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 11 697 386 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины - 11 697 384, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в Украине уже проведено 19 852 176 прививок.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.